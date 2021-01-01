Врач посоветовала россиянам пить умеренно

Алкоголь в праздничные дни нужно употреблять умеренно. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина, сообщили в пресс-службе ведомства.

Нужно помнить, что алкоголь делает людей более беспечными и они забывают о масках и дистанции, пояснила она.

Драпкина рекомендовала чередовать алкогольные напитки с безалкогольными или даже совсем не пить, поскольку это правило не является обязательным для Нового года.

Если вы выпиваете, то нужно закусывать. Особо хороши продукты с высоким содержанием белка, такие как сыр и мясо, рассказала специалист.

Также она предупредила от употребления кофе вместе со спиртным или после, чтобы протрезветь. Драпкина подчеркнула, что более трезвым вы не станете, а вот устроить сбои в работе сердца сможете.

Как писал Санкт-Петербург.ру, ранее врач рассказал, можно ли употреблять спиртное переболевшим коронавирусом.