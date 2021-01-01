Хозяева ищут потерявшихся в новогоднюю ночь собак

В Петербурге многие хозяева минувшей ночью потеряли своих собак. Об этом горожане пишут в группе «Неизданное | Санкт-Петербург».

Инциденты происходили в атмосфере праздника, который многие любят, однако для животных громкие хлопки петард и фейерверков - это стресс. Собаки убегали от хозяев и пытались спрятаться - некоторые питомцы прятались в подъезде и запрыгивали на авто.

В паблике опубликованы, в частности, фото найденных животных.

Чтобы найти питомца, лучше всего прикреплять к ошейнику свои контактные данные и имя собаки.