1 января будет сырым и туманным

В Петербурге и Ленобласти в первый день наступившего 2021 года будет облачно и снежно. Об этом сообщает со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» пресс-центр регионального ГУ МЧС.

Местами ожидается туман. Ветер южный до 9 м/с.

Температура днем будет чуть выше нуля, а ночью - до -4.

Из-за перепадов температуры и мокрого снега на дорогах и улицах нашего города будет гололедица.

Отметим, что не самая приятная погода не помешала петербуржцам выйти на прогулку в новогоднюю ночь. В частности, для пешеходов освободили от машин Невский проспект.