Невский побыл пешеходным в новогоднюю ночь

Невский проспект неожиданно для петербуржцев стал пешеходным в новогоднюю ночь. Соответствующее решение приняли в Смольном.

Был закрыт участок Невского проспекта от Садовой улицы до Дворцовой площади, где установили рамки металлоискателя.

С двух до четырех часов ночи также перекрывали Биржевую площадь, Дворцовый мост, Адмиралтейскую и Дворцовые (от Дворцового до Троицкого моста) набережные.

Из-за перекрытия поздно вечером 31 декабря в центре выстроилась огромная очередь из автобусов, троллейбусов и машин, пишут "Невские новости".

Ежегодно Невский проспект в новогоднюю ночь перекрывают для транспорта. Однако в этом году официально о перекрытиях не объявляли, потому что массовых гуляний не ждали.

Сейчас проспект уже открыт.