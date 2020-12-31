Путин поздравил россиян с Новым годом и назвал их большой семьей

Президент РФ Владимир Путин обратился к гражданам с традиционной новогодней речью.

По его словам, в уходящем году стране пришлось пройти через испытания, связанные в том числе с пандемией коронавируса. Он призвал беречь сплочённость и выразил уверенность на восстановление нормальной жизни.

2020-й год, отметил президент, словно вместил в себя груз нескольких лет и оказался трудным для каждого.

Вместе с тем этот год был связан и с надеждами на преодоление невзгод, гордостью за тех, кто проявил свои лучшие человеческие и профессиональные качества, подчеркнул Путин.

Он убежден, что россияне прошли 2020-й вместе, с достоинством, как и подобает единому народу.

Президент пожелал всем крепкого здоровья, веры, надежды и любви, а также счастья.