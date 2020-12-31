Космонавты поздравили землян с наступающим Новым годом

Космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили жителей Земли с наступающим Новым годом. Об этом сообщается на сайте «Роскосмоса».

Жители МКС пожелали землянам беречь себя и быть внимательней к друг другу. Сейчас самое главное - это быть вместе, потому что сообща можно все преодолеть, считают космонавты.

Рыжиков отметил, что 2020 год стал серьезным испытанием для планеты и пожелал всем жителям Земли здоровья.

2020 год для МКС стал юбилейным - в 2000-м на станцию прилетел первый международный экипаж.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в этом году многие мероприятия в нашем городе, где нельзя устраивать массовые гулянья, пройдут онлайн или в очень скромном, камерном формате.