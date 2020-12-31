Петербуржцам устраивают онлайн-Новый год

Новогодний эфир начнется в 23:30 на канале "Санкт-Петербург".

Как сообщают в пресс-службе Комитета по культуре, песни из советских фильмов представят известные российские артисты: Татьяна Буланова, Алиса Вокс, Григорий Чернецов и другие.

Можно будет посмотреть огненное и световое шоу, выступление акробатов и фигуристов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, массовые гулянья в этом году запрещены из-за коронавируса. С 30 по 3 января не будут работать заведения общепита. Театрам и концертным залам также не разрешили работать до 7 января, поэтому некоторые мероприятия перенесены в онлайн. На портале "Культура Петербурга" можно увидеть подборку онлайн-событий на каждый день с 30 декабря по 10 января.