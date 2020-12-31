Крошик и Шлиссик поздравили петербуржцев с наступающим Новым годом

Петербуржцев от имени нерп Крошика и Шлиссика поздравили сотрудники Центра морских млекопитающих. В пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» сообщили о главных итогах работы центра.



В этом году у самого известного тюленя России Крошика появился сосед. Ладожский нерпенок Шлиссик теперь будет жить в Репино. Отмечается, что нерпы не друзья, а просто соседи - не сошлись характерами.

В 2020 году в Балтийское море выпустили четырех тюленей, названных в честь фонтанов, которые восстановил Водоканал. Это Адмирал, Радужная и Лучистая и самец Слава. Имена выбрали петербуржцы.

В центре в этом году вылечили 30 ластоногих детенышей, половина из них попала к ученым новорожденными.



Зоологи от имени Крошика и Шлиссика поздравили всех с Новым годом и пожелали в наступающем 2021 году семь футов под килем.