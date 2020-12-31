Неотложка будет работать усиленнее в новогодние праздники

Петербургская система здравоохранения готова к работе на новогодних праздниках. Об этом сообщили в пресс-службе аппарата вице-губернатора Олега Эргашева.

Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе.

Также без перерывов продолжится вакцинация от коронавируса.

Что касается поликлиник, то участковые врачи будут работать как в обычный рабочий день, а специалисты - в одной поликлинике на район по расписанию с 9 до 15 ч.

Центры компьютерной томографии и лаборатории продолжат работу в штатном режиме.

В аппарате Эргашева уточнили, что создан резерв медицинских кадров, которых могут привлечь в случае роста обращений.

Как отмечал ранее глава комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец, в новогодние каникулы практически все поликлиники в Петербурге будут работать через день. Он отмечал, что перерывы в вакцинации будут только 1 и 7 января.