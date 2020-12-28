В Петербурге наплавили 75 тыс. кубов снега

С начала зимы снегоплавильные и снегоприемные пункты Петербурга утилизировали 75 тыс. кубометров снега. За последние сутки они приняли 21 тыс. кубометров выпавших осадков, рассказал губернатор Александр Беглов.

Градоначальник подчеркнул, что город готов к сильным снегопадам. В Петербурге есть 18 снегоплавилен, которые могут растопить при необходимости 101 тыс. кубометров снега за сутки. Они начали работать с 11 декабря.

Отметим, что последний сильный снегопад накрыл Петербург в пятницу. Все выходные шла уборка улиц и дорог. В воскресенье на уборку вышли более 1000 единиц техники и более тысячи дворников.