3 тыс. петербуржцев обратились в центры трудоустройства за дополнительной помощью

Дополнительными мерами поддержки занятости воспользовались более 3 тыс. петербуржцев. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по труду и занятости населения.

78 работодателей города предоставили места для 1556 петербуржцев, которые теперь будут выполнять общественные работы. Услугой пользовались граждане, потерявшие работу или оказавшиеся на грани увольнения.

Также сообщается о сохранении рабочих мест полутора тысячи петербуржцев, благодаря заключению 13 договоров с предприятиями.

В ходе общественных работ граждане могут строить дома, ремонтировать и строить автодороги, озеленять территории, восстанавливать памятники, ухаживать за инвалидами. Также можно временно поработать курьером, почтальоном и др.

Главное условие для обеих категорий горожан – постоянная или временная регистрация в Петербурге или Ленобласти. Зарплата - не менее 19 тыс. руб. При этом организации получают компенсацию от Службы занятости - 15 769 руб.

Отметим, что программа поддержки занятости действует с октября.