Эксперты определили "вымирающие" профессии

Среди профессий, которые могут стать ненужными в ближайшее десятилетие, - бухгалтер, дальнобойщик и таксист. Об этом, как пишут "Известия", рассказал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров.

Он пояснил, что массовая цифровизация и переход на электронный документооборот делает бухгалтеров все менее востребованными.

Что касается водителей, то развитие технологий может привести к тому, что дальнобойщиков и таксистов заменят беспилотники.

Также снижается популярность репетиторов иностранных языков. Причиной, по словам Захарова, также являются новые технологии: во-первых, изучать языки для многих стало хобби и делать это можно с помощью различных интернет-ресурсов, а во-вторых, сильно выросло качество электронного перевода.

Как писал Санкт-Петербург.ру, более половины россиян ожидают повышения зарплаты в будущем году, хотя экономические последствия пандемии коронавируса вряд ли будут способствовать росту доходов. Возможно, изменятся зарплаты учителей.