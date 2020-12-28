Только половина петербуржцев получат новогоднюю премию

Каждый второй петербуржец не получит премию в этом году. Об этом свидетельствуют данные службы исследований hh.ru.

Только 8% работающих горожан получат годовую премию в полном размере, еще 5% в этом году получат премию частично, а 6% останутся без премий, хотя ранее их регулярно получали.

При этом обычно не получают предновогоднюю премию и не обретут ее в этом год 49% респондентов.

Премии свойственны для работников в сфере добычи сырья и госсекторе.

В опросе приняли участие около 13 тыс. человек.