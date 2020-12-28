Петербург взял курс на потепление, на Новый год обещают аномальную погоду

В Петербурге в понедельник будет облачно с прояснениями. Погода будет определяться гребнем антициклона, рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

Он отметил, что осадков ждать не стоит, а температура будет держаться чуть ниже нуля, оставаясь на 1-2 градуса выше нормы.

Ветер юго-восточный, до 10 м/с. Атмосферное давление, как и в воскресенье, будет немного повышенным.

В ближайшие дни в регионе ожидается метель, а 31 декабря - потепление до +1 градуса. В новогоднюю ночь возможен снег с дождем.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд отметил РИА Новости, что всю последнюю неделю 2020 года температура воздуха будет выше климатической нормы на четыре-восемь градусов. Аналогичная ситуация ожидается по всей территории европейской части России.