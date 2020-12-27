Томичи станцевали в купальниках на улице в -39

Жители Томска станцевали в купальниках в сорокаградусный мороз. Видеозапись веселья разместили в Instagram-аккаунте организатора съемки Ильи Строева.

Компания друзей приехала на Ново-Соборную площадь в центре Томска. Потом они скидывают куртки и танцуют в одних купальниках, притворяясь, что все дело происходит на пляже: часть персонажей в соломенных шляпах и с удочкой.

Также героем видео стала копия "упоротого лиса".

Строев рассказал, что съемку устроил к своему дню рождения. Он призвал зрителей держаться и ждать лета.

Также автор видео рассказал, что уже организовывал такое веселье восемь лет назад.