Лжекосметолог из Кемерово изуродовала клиентку неудачной пластикой губ

Женщине из Кемерово предъявили обвинение по уголовной статье за нанесенный вред клиенту. Женщина представилась косметологом, однако у нее даже нет профильного образования, пишет Telegram-канал Mash.



Обвиняемая Анастасия Боярская рекламировала своим видом услуги косметолога. Сообщается, что у нее эффектная внешность. Между тем, лицензии на работу у нее не было.

Среагировав на рекламу, к Боярской обратилась клиентка, заказав пластику губ, как у "мастера". В ходе операции у "специалистки" начались проблемы: гилаурон скатался, у клиентки начались кровоизлияния.

После окончания неудачной процедуры жертва косметолога обратилась в суд.

Боярской грозит до трех лет тюрьмы. Однако инцидент не остановил косметолога от ведения профессиональной деятельности.