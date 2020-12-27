Центральные станции метро Петербурга решили закрыть 31 декабря пораньше

Две станции петербургского метро закроют 31 декабря уже в 22:00. Как сообщили в комитете по транспорту, это касается станции «Адмиралтейская» и вестибюля станции «Невский проспект-2» с выходом на канал Грибоедова.

Станции «Достоевская» и «Площадь Александра Невского-2» будут работать, как в выходной.

Как писал Санкт-Петербург.ру, власти приняли решение ограничить работу общественного транспорта с 31 декабря по 10 января. Автобусы, троллейбусы, трамваи и метро будут возить пассажиров по графикам воскресенья.