Скончалась женщина, которая выжила в двух авариях "Невского экспресса"

Петербурженка Наталья Новикова, которая пережила две аварии с «Невским экспрессом», скончалась. Об этом сообщила ведущая Алла Намсараева на своей странице в Facebook.

По ее словам, женщина долго болела. Намсараева отметила, что помнит Наталью как единственного человека, кто пережил две аварии, причем в одном случае женщина ехала как раз в том вагоне, где было больше всего жертв.

Аварии с "Невским экспрессом" произошли в августе 2007 года и в ноябре 2009 года. В первой пострадали 60, во второй при взрыве погибли 28 человек.