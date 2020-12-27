К дому Альбрехта пристроят мансарду с разрешения Смольного

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников истории и культуры разрешил реконструкцию Дома Альбрехта на Большой Морской улице. Здание переделают под гостиницу, сообщается на сайте КГИОП.

На чердаке, который не является объектом культурного наследия, пристроят мансарду. Планируется изменить и внешний вид здания - пристроить балконы, поменять проемы окон. Во дворе появится прозрачный навес.

Дом Альбрехта построен в начале 19 века, уже перестраивали. В список объектов культурного наследия оно попало только весной текущего года.