Российскую школу ждут новые специалисты - советники по воспитательной работе

В российских школах весной появится новая должность советника по воспитательной работе. Ее введут в десяти регионах России с марта 2021 года, заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

Как пишет "РГ", новые специалисты будут помогать учителям, организовывая воспитательную работу. Также они будут налаживать взаимодействие образовательных с общественными организациями.

Надбавка за их работу составит 15 тыс. руб.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в будущем году ожидается изменение расчета оклада учителей. Работа над проектом изменений пока ведется.