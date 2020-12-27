Российские учителя ощутят изменение зарплаты в будущем году

Российские учителя будут получать не менее 70% от средней зарплаты по региону. Об этом рассказала "РГ" зампред Общероссийского Профсоюза образования Татьяна Куприянова.

По ее словам, минимальные размеры ставок и окладов работников в виде базовых должны получить статус федеральных гарантий и не должны опускаться ниже МРОТ.

Пока новые требования находятся в разработке. Над ними трудятся специалисты Минпросвещения, Минтруда, Минфина и Общероссийского Профсоюза образования.

Куприянова отметила, что в данную модель оплаты труда стоит включить и других школьных специалистов, например, логопедов и психологов.