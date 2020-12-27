Задержанных на акции у белорусского посольства петербуржцев отпустили, но их ждет суд

Всех 14 человек, задержанных у белорусского посольства, отпустили из 1 отдела полиции ночью. Каждому из них предстоит суд, пишет ЗакС.ру.

Полицейские накануне предупредили участников митинга у посольства в поддержку белорусских граждан и их мирного протеста, что им нельзя использоать плакаты и скандировать лозунги. Участники акции выполнили это условие, однако некоторых граждан все равно задержали. Среди арестованных были и двое сотрудников СМИ, отмечала "Медиазона".

"Эхо Москвы" уточняет, что полиция обещала задерживать участников с красно-белой символикой, однако такая была только у одной участницы (зонт и плащ).

Также очевидцы сообщили, что кроме граждан Белоруссии в отделение отправили и россиянина.

Всего в акции участвовали несколько десятков человек.