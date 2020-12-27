Россияне ждут повышения зарплат, несмотря на финкризис

Более половины россиян ожидают повышения зарплаты в будущем году - почти 60% опрошенных. Об этом свидетельствует опрос онлайн-сервиса поиска работы SuperJob.

Чаще всего о повышении зарплаты говорили респонденты с доходом 30-50 тыс. руб. (66%).

Четверть россиян ожидают интересных задач и проектов, 17% жаждут улучшения условий труда.

А 8% респондентов признались, что уже ничего не ждут от своей работы.

Как писал Санкт-Петербург.ру, заработная плата официально работающих россиян сократилась из-за пандемии коронавируса. Всего оказались затронуты 4,6 млн граждан.

Отметим, что пандемия оказала негативное влияние на российскую экономику.