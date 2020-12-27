В последнее воскресенье года в Петербурге может выглянуть солнце

В Санкт-Петербурге сегодня ожидается облачная с прояснениями погодой.

Как рассказал специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, погоду в воскресенье, 27 декабря, будет определять небольшой гребень высокого атмосферного давления.

Будет немного подмораживать - до -5 градусов.

Атмосферное давление поднимется немного выше нормы. Ветер юго-восточный - 3-8 метров в секунду.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на Новый год в Петербурге ожидается примерно такая же погода, возможно, будет около нуля. Морозы могут прийти в город на Неве к Крещению.