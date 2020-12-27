WhatsApp перестанет работать на некоторых смартфонах с нового года

Популярный мессенджер WhatsApp прекратит работать на устаревших смартфонах с 1 января 2021 года. Пользователям рекомендуется обновить версию операционной системы или же перейти на более свежее устройство.

Самыми "низкими" поддерживаемыми версиями операционки будут Android 4.0.3 или iOS 9.

Представители мессенджера порекомендовали владельцам старых моделей смартфонов сделать резервную копию переписок. Чтобы сделать это, нужно открыть чат и нажать «Информация о группе», дальше «Экспортировать чат».

Отметим, что указанные операционные системы вышли 8-9 лет назад.