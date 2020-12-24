В РФ ожидают увеличение числа штрафов для курильщиков из-за новых правил с 1 января

С начала года начинают действовать новые правила для курильщиков. С 1 января нельзя будет дымить в медицинских учреждениях, любых магазинах и торговых точках, базах и складских помещениях.

Теперь на перекур можно пойти только в специально отведенное для этого место с табличкой «Место для курения».



Партнер юркомпании «Позиция права» Егор Редин в беседе с агентством «Прайм» пояснил, что из-за введенного в 2013 году запрета на курение в общественных местах пассивных курильщиков стало меньше на 70%.

Юрист регионального отделения «Опоры России» по Кабардино-Балкарской республике Изабелла Атласкирова добавила, что из-за незнания людей о новом законе в начале года вероятен всплеск штрафов.

Как писал Санкт-Петербург.ру, по данным Роспотребнадзора, коронавирусная инфекция у курящих людей часто протекает в тяжелой форме. Эксперты уточняли, что курение ухудшает работу легких.