Мошенники украли у россиян 150 млрд рублей

С января по декабрь текущего года телефонные и онлайн-мошенники выманили у россиян около 150 млрд руб.. Как говорится в отчете BrandMonitor, на который ссылается "Ъ", более половины похищенных средств приходится на доходы псевдобанковских сотрудников.

66 млрд руб. мошенники получили, выдавая себя по телефону за представителей финансовых организаций и снимая деньги через банкоматы.

46,5 млрд руб. удалось выманить, обещая фиктивные медицинские услуги.

18,6 млрд руб. мошенники заработали через фишинговые сайты и несуществующие интернет-магазины.

Только за полгод Банк России заблокировал 10 тыс. мошеннических телефонных номеров, что в четыре раза больше аналогичного периода 2019 года.

По мнению экспертов, на Новый год активность мошенников может возрасти.