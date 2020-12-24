В некоторых компаниях подбирают сотрудников по знаку зодиака

Рекрутерам 4% компаний приходится учитывать совместимость знаков зодиака при подборе персонала. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Большинство респондентов на вопрос «Учитывается ли в вашей компании совместимость знаков зодиака при подборе персонала?» ответили, что это "средневековье" и "ненаучный подход".

Небольшое число рекрутеров, ответивших положительно, пояснили, что иногда запрос подобрать специалиста по определенному знаку зодиака поступает от руководителя - директора.

Один из респондентов пояснил: «Руководитель отдела продаж на полном серьезе брал на работу только раков, продавали, и правда, неплохо».

Как писал Санкт-Петербург.ру, самыми высокооплачиваемыми профессиями в нашем городе являются управленцы в сфере IT и продаж.