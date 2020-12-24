"Победа" объяснила, зачем рассадили маму с ребенком-инвалидом в самолете

Пассажирка рейса Москва — Петербург пожаловалась на предложение авиакомпании «Победа» доплатить, чтобы сидеть в самолете рядом с сыном-инвалидом. В компании отметили, что женщина не предупредила об особых потребностях, передает "Мойка78".

По Воздушному кодексу РФ, в момент заключения договора воздушной перевозки клиент должен сообщить авиакомпании об ограничениях, отметили в компании.

Рейс был выполнен 11 декабря. Жительница Москвы не смогла занять место рядом с 14-летним ребенком-инвалидом на рейсе в Петербург. В итоге женщина пожаловалась в прокуратуру. Проводится проверка.

Билет на одного человека стоил 1549 руб., а услуги выбора места - 149 руб.