Смольный выкупил помещения под детсады в Московском районе

В Московском районе Петербурга появятся новые детские сады. Губернатор Северной столицы Александр Беглов подписал постановление о приобретении нежилых помещений в городскую собственность.

Как сообщает пресс-служба Смольного, детский сад в доме 13 в 1-м Предпортовом проезде сможет принять более сотни ребятишек в марте будущего года. В садике уже выполнен ремонт и установлено все необходимое оборудование, готова игровая площадка на улице.

Еще один детский сад на 50 мест, расположенный в 5-м Предпортовом проезде, уже работает.

Как писал Санкт-Петербург.ру, пару дней назад Смольный выкупил детсад в Шушарах на 180 мест. Дошкольное учреждение работает с сентября.