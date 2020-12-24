Петербург снова ждет мокрый снег и гололед

В Петербурге 24 декабря будет облачно, пройдет небольшой снег. Об этом сообщает ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

По данным синоптиков, температура воздуха и осадки снова станут причиной гололедицы, которая не покидает наш город уже пару недель.

Воздух прогреется до +2, ветер умеренный, 3-8 м/с.

Похолодание ожидается на выходных, однако на Новый год снова будет около нуля.