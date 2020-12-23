Дворцовый мост подсветили в стиле "северного сияния"

На Дворцовом мосту включили новую подсветку с эффектом «северного сияния». Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Разрабатывая концепцию освещения для Дворцового моста, специалисты учитывали все особенности конструкции, а также его значение как культурного объекта.

По словам губернатора Александра Беглова, проект реализован впервые в РФ. Инсталляция с тремя сотнями светодиодных элементов заняла около 6500 квадратных метров.



Художественный эскиз подсветки был подготовлен Городским центром рекламы и праздничного оформления.

Как сообщал Санкт-Петербург.ру, подсветка в центре северной столицы будет работать в Новый год, хотя в правительстве размышляли о том, чтобы отключать освещение на ночь в целях экономии.