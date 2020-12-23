Петербургские депутаты поддержали изменения в правила расселения коммуналок

Петербург меняет правила расселения коммуналок. Изменения в первом чтении одобрили сегодня депутаты ЗакСа, пишет "ПД".

Теперь жильцы больших коммуналок не будут иметь приоритет в очереди на получение субсидий. Выплаты будут производиться, только в тот момент, когда жильцы договорятся между собой о расселении. При этом участники программы должны быть отныне малоимущими.

Представитель губернатора в ЗакСе Юрий Шестериков отметил, что за 12 лет действия программы переселились из коммуналок более 117 тыс. семей. Расселение затронуло почти 51 тыс. квартир. При этом, напомнил Шестериков, в Петербурге все еще не расселены 65 тыс. коммуналок. В них проживают 218 тыс. семей, 79 тыс. из них - малоимущие.

По его словам, механизм очередности не заработает немедленно. Те очередники, которые встали раньше, будут иметь те же права, что и до изменений.

Как писал Санкт-Петербург.ру, губернатор Александр Беглов рассказывал о планах за 2021 год расселить 1400 коммунальных квартир.