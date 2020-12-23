В Петербурге сильно выросла преступность

В Петербурге за этот год зафиксирован значительный рост преступности, в том числе тяжкой. Как сообщает Петростат, всего в этом году в нашем город произошло более 58 тыс. преступлений, что на 26% больше, чем в 2019 году.

При этом практически 50% преступлений – тяжкие и особо тяжкие. По сравнению с прошлым годом, тяжких преступлений стало больше на 40%.

Статистика свидетельствует и о росте экономических преступлений: за этот год их более 4,1 тыс., что 17% больше, чем 2019-м.

Между тем, по данным Петростата, на 5% снизилось число "наркопреступлений" - в этом году их 7,5 тыс.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в период пандемии сильно выросло число кибермошенников. За десять месяцев текущего года число преступлений, совершенных через интернет или по телефону, увеличилось на 582%.