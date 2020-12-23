В центре Петербурга прошла акция в поддержку Навального

У Гостиного двора во вторник вечером прошли одиночные пикеты в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Как пишет ЗакС.ру, они держали в руках плакаты и трусы.

Полиция следила за акцией, однако никого не задержали.

Всего в акции приняли участие порядка 15-20 человек, попеременно стоявших с плакатами. Полицейские переписывали их паспортные данные, предупреждали об ответственности, но никого не задержали.

На днях Алексей Навальный опубликовал видеоматериал, в котором содержится его телефонный разговор с человеком, которого оппозиционер назвал сотрудником ФСБ. По итогам беседы оппозиционер предположил, что отравляющее вещество могло быть нанесено на его трусы