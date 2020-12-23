Экс-супруга Полтавченко скончалась в Петербурге

В Петербурге от осложнений от COVID-19 скончалась Екатерина Полтавченко, жена экс-губернатора северной столицы Георгия Полтавченко. Информацию о смерти Екатерины Полтавченко "РГ" подтвердили в Объединенной судостроительной корпорации, которую сейчас возглавляет бывший градоначальник.

Экс-супруге Полтавченко было 67 лет.

Екатерина была искусствоведом, ее нечасто видели на публике в бытность экс-супруга губернатором. Она не занималась политической деятельностью.

Напомним, ранее коронавирус выявили у актрисы Ирины Муравьевой. 71-летняя звезда сцены лечится дома.