В Смольном объяснили рост тарифов на ЖКУ в 2021 году

Петербуржцам не стоит бояться повышения тарифов на ЖКУ с 1 января. Об этом сообщила в эфире телеканала "Санкт-Петербург" советник председателя комитета по тарифам Ирина Бугославская.

По ее словам, пандемия коронавируса не станет причиной немедленного роста тарифов, однако их повышение произойдет в следующем году. Бугославская отметила, что в целом пандемия лишь отчасти затронет ценообразование, например, в Смольном предусматривали в дальнейшем выпадающие доходы при определенных условиях.

Советник рассказала, что Ленобласть и Петербург находятся в выигрышном положении с потребителями, так как кривая прироста коммунальных платежей последние годы падает. Однако у каждого вида услуг есть свой темп роста. Например, по отоплению и горячему водоснабжению с 1 июля 2021 года он составит 3,4%, по холодной воде и водоотведению - 1,8%, по газоснабжению - 3,2%,на электричество - примерно 4%.

Рост тарифов объясняется инфляцией и удорожанием материалов и услуг.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в декабре власти утвердили новые тарифы за услуги ЖКХ в 2021 году.