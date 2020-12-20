Петербурженки на фоне пандемии стали чаще обращаться к косметологу

Петербурженки стали чаще ходить к косметологам в период пандемии. Об этом рассказали РИА Новости эксперты индустрии красоты.

Главный врач и владелец петербургской клиники «Космос» Илья Бендлин рассказал, что люди стали в особенности заботиться о видимой над маской части лица. Кроме того, людям стало важно, как они выглядят на экране компьютера или смартфона, так как многие мероприятия проводятся онлайн. Молодость и энергичность, важную для имиджа, можно теперь показать только при помощи лица, отметил Бендлин.

Гендиректор сети клиник «Линлайн» Юлия Франгулова отметила рост популярности инъекций ботулотоксинов среди клиентов с начала пандемии. По ее словам, за эти месяцы снизился средний возраст пациентов.

Как предполагают эксперты, на экранах камеры с высоким разрешением передают самые мелкие морщинки, что и могло послужить причиной роста спроса.