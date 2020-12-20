Школьников решили кормить бесплатно и два раза в день

С нового года школьников Петербурга обеспечат бесплатным двухразовым питанием. Соответствующие изменения внес в Социальный кодекс губернатор Александр Беглов.

Бесплатное питание будет внедрено для льготных категорий граждан с 1 января 2021 года.

Отмечается, что место жительства и гражданство значения не имеют.

Можно будет брать завтрак и обед или завтрак и комплексный обед.

Ранее сообщалось, что горячим питанием с 1 сентября в Петербурге за счёт средств бюджета обеспечили 235 тысяч учеников начальных классов. Кроме того, стало известно, что с 1 января 2021 года стоимость одной порции завтрака составит 63 рубля, обеда — 110 рублей, комплексного обеда — 173 рубля.