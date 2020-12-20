Россияне назвали лучшие подарки на Новый год

Большинство россиян считают лучшим подарком на праздник деньги (45% респондентов). Такие результаты получены в исследовании банка «Русский стандарт», пишет РИА Новости.

На втором месте — полезные и практичные подарки (четверть опрошенных).



На третьем — подарки для души, которые принесут положительные эмоции (23%).

В итоге желаемое (деньги) получают 63% опрошенных.

Среди самых запоминающихся подарков стала «поездка в Турцию как подарок самой себе», «сюрприз от друзей», «101 роза», «рисунки от детей», «автомобиль».

В этом году большинство россиян собирается сэкономить на новогодних подарках и потратить на них не больше 10 тыс. руб.