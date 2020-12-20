Малыша из Читы доставят спецбортом в Петербург для сложной операции

Минздрав Забайкалья попросил правительство края выделить деньги для эвакуации тяжелобольного ребенка на лечение. Спецборт МЧС России доставит месячного мальчика с тяжёлым врождённым пороком сердца в университет педиатрии Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба минздрава Забайкальского края.

В обычной практике малышей перевозят обычными рейсами в сопровождении медиков, однако этот малыш находится на искусственной вентиляции лёгких, его нельзя перевозить обычным самолетом.

Медики из забайкальской клинической больницы уже провели консультацию с петербургскими коллегами.