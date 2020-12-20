АО "Метрострой Северной столицы" возглавил Владимир Шмидт

Cтало известно имя руководителя новой организации по строительству метрополитена. Как сообщает "Форпост", гендиректором АО «Метрострой Северной столицы» назначили Владимира Шмидта. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

Шмидт вступил в должность 18 декабря.



Владимир Шмидт до июля 2020 года возглавлял мостостроительную компанию «Пилон». ЗАО в настоящее время проходит процесс банкротства.

В прошлом году руководство "Пилона" привлекали к административной ответственности за невыплату зарплат работникам.

А еще раньше Шмидт был первым зампредом комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на прошлой неделе ВТБ и власти северной столицы подписали соглашение о безвозмездной передаче 65% акций АО «Метрострой Северной столицы» в собственность города.