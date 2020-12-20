  • 20 Декабрь 2020
USD 19.12.2020 73.3155 +0.3374
USD ММВБ 00:05 72.6691  
EUR 19.12.2020 89.8262 +0.5375
EUR ММВБ 00:05 88.8630  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

АО "Метрострой Северной столицы" возглавил Владимир Шмидт

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Ранее он был директором ЗАО "Пилон".

Cтало известно имя руководителя новой организации по строительству метрополитена. Как сообщает "Форпост", гендиректором АО «Метрострой Северной столицы» назначили Владимира Шмидта. Информация об этом появилась в Едином государственном реестре юридических лиц.

Шмидт вступил в должность 18 декабря.

Владимир Шмидт до июля 2020 года возглавлял мостостроительную компанию «Пилон». ЗАО в настоящее время проходит процесс банкротства.

В прошлом году руководство "Пилона" привлекали к административной ответственности за невыплату зарплат работникам.

А еще раньше Шмидт был первым зампредом комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как писал Санкт-Петербург.ру, на прошлой неделе ВТБ и власти северной столицы подписали соглашение о безвозмездной передаче 65% акций АО «Метрострой Северной столицы» в собственность города.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram