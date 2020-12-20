В Петербурге ожидают туман и гололед

В Петербурге в воскресенье, 20 декабря, ожидается туман и снег, в городе продолжает главенствовать циклон. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу со ссылкой на синоптиков.

Будет облачно, утро пройдет мокрый снег с дождем, днем будет без осадков. Кое-где ожидается туман поутру.

Возможна гололедица.

Воздух прогреется местами до +4 градусов.

Ветер юго-западный, 4-9 м/с.

Атмосферное давление немного повысится.

Отмечается, что температура в нашем городе в эти дни держится примерно напять градусов выше нормы. По данным синоптиков, морозная погода установится ближе к Новому году или в начале января. А в начале будущей недели также ожидается гололедица.