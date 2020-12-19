Частная фирма пустит поезд из Петербурга в Петербург на Новый год

Новогодний железнодорожный маршрут запустят в Петербурге. Как сообщает компания «Гранд Сервис Экспресс», время поездки составит 28 часов.

В поезде будет два этажа, все вагоны - купе и СВ. Также будет вагон-ресторан.

Состав отправится в 20 ч 31 декабря с Витебского вокзала и поедет с остановками: Великий Новгород, Чудово, Петрозаводск и горный парк Рускеала. Сам Новый год путешественники встретят в Великом Новгороде.

Стоимость билетов начинается с 25 тыс. руб.

Отметим, что в самом Петербурге действуют строгие ограничения на Новый год. Закрыты бары, рестораны, театры и музеи.