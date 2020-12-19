"ВКонтакте" дала сбой

Российские пользователи сообщили о сбое в работе "ВКонтакте".

Сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, отметил, что многие юзеры жалуются на сбои в работе сайта (67%), трудности при отправке сообщений (28%) и при входе в аккаунт (4%).

Проблемы в работе соцсети наблюдаются в европейской части России.

Как передает ТАСС, в самой соцсети утверждают, что уже устранили все неполадки. Отметили также, что сбои длились лишь несколько минут.

Неизвестно, что послужило причиной сбоя.