Петербурженка нашла под обоями раритетное меню столетней давности

Петербурженка Евгения нашла под обоями в квартире меню ресторана «Палкинъ» от 17 декабря 1895 года. Об этом женщина рассказала на своей странице в Facebook.

Она приложила к посту фотографию меню за этот день (публикация также была сделана 17 декабря). В ресторане «П. Палкинъ» на Невском проспекте гостям предлагали водку и закуску и различные блюда: «Супъ Бофоръ», «Пирожки разные», «Коркская ветчина» и другие. Блюда подавали с 17:00 до 20:00 вечера. Также в этот вечер должен был «играть струнный оркестръ Спб».

Петербурженка удивилась, что нашла меню в один день ровно 125 лет спустя, а также сообщила, что хотела бы попробовать "Пломъ-Пуддингъ".