В России нужно будет устанавливать елку по-новому

С новогод года вступают в силу обновленные требования противопожарным мерам и, в частноти, к установке новогодней елки. Изменения, которые будут действовать до 2026 года, инициировало МЧС, пишет ТАСС.

Во-первых, дерево внутри квартир и других помещений должно быть устойчиво закреплено. Во-вторых, оно не должно загораживать проходы (эвакуационные пути). В-третьих, ветки новогодней красавицы должны на метр отстоять от стен и потолков. В-четвертых, рядом не должно быть батарей, обогревателей, кондиционеров.

В-пятых, использовать для украшения елки можно только гирлянды и шары с сертификатом качества. Как предупредили спасатели, нельзя заворачивать лампочки гирлянд в ткань, бумагу или горючие материалы.

Также стоит избегать использования иллюминации с заметными признаками повреждений - например, оголенным проводом. Такое место может сильно греться и привести к возгоранию.

Как писал Санкт-Петербург.ру, в нашем городе на главной площади - Дворцовой - продолжается установка живой ели и ее украшение игрушками в ретро-стиле. В этом году елка обошлась бюджету северной столицы в приличную сумму - около 13 млн руб., больше, чем в других российских городах.