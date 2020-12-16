Суд снова отказал матери малыша в покупке лекарства за $1 млн

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять решение Куйбышевского районного суда по иску горожанки к комитету по здравоохранению. Молодая мать обратилась в суд с требованием обеспечить ее дорогостоящими лекарственными препаратами для ребенка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

11 февраля «Детская городская больница Святой Ольги» и 21 апреля Центр Алмазова рекомендовали малышу препарат стоимостью свыше миллиона долларов за инъекцию. Лекарство вводят один раз в возрасте до двух лет.

Мать попросила суд обязать Комздрав обеспечить малыша этим препаратом по жизненным показаниям. Ребенку уже исполнилось два года.

На данный момент малышу помогают иные препараты, поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

У малыша - спинально-мышечная атрофия первого типа. Стоит препарат «Золгенсма» более 160 млн рублей и является самым дорогим лекарством в мире.