  • 16 Декабрь 2020
USD 17.12.2020 73.4201 +-0.0252
USD ММВБ 19:30 73.4789  
EUR 17.12.2020 89.3229 +0.1383
EUR ММВБ 19:30 89.5118  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Суд снова отказал матери малыша в покупке лекарства за $1 млн

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

Цена одной инъекции обойдется более миллиона долларов. Для более эффективного лечения лекарство вводят один раз в возрасте до двух лет.

Санкт-Петербургский городской суд не стал менять решение Куйбышевского районного суда по иску горожанки к комитету по здравоохранению. Молодая мать обратилась в суд с требованием обеспечить ее дорогостоящими лекарственными препаратами для ребенка, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

11 февраля «Детская городская больница Святой Ольги» и 21 апреля Центр Алмазова рекомендовали малышу препарат стоимостью свыше миллиона долларов за инъекцию. Лекарство вводят один раз в возрасте до двух лет.

Мать попросила суд обязать Комздрав обеспечить малыша этим препаратом по жизненным показаниям. Ребенку уже исполнилось два года.

На данный момент малышу помогают иные препараты, поэтому суд отказал в удовлетворении иска.

У малыша - спинально-мышечная атрофия первого типа. Стоит препарат «Золгенсма» более 160 млн рублей и является самым дорогим лекарством в мире.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза
    02.11.20
    Что такое фильтры под мойку?
    30.10.20
    Баннер как эффективный рекламный инструмент
    29.10.20
    За успехом в школьном обучении – в интернет
    28.10.20
    Противопожарная деятельность: виды и особенности лицензирования
    23.10.20
    Особенности профиля Rehau Thermo
    06.10.20
    Упаковка крупногабаритного груза по технологии Фастпэк

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram