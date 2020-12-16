Грузовой поезд перегородил выход из ЖК «Московский квартал»

В Санкт-Петербурге грузовой поезд перегородил выход из жилого комплекса в Московском районе, вынудив пешеходов и автолюбителей перелезать через состав, чтобы выбраться из района. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях.

По словам жителей района, за месяц это происходит уже в четвертый раз. Поезд застрял в створе на Идрицкой улице.

Водители сгодня утром больше часа не могли выехать на работу. Родителям с детьми на свой страх и риск пришлось перелезать пути под вагонами поезда.

В ОЖД отметили, что товарный поезд остановился в неположенном месте по техническим причинам. Ранее такое также происходило.

Пустить поезд удалось только к 9.30.

Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по факту внеплановой остановки грузового поезда на железнодорожном переезде на юге Петербурга.