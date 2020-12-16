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Россиянам грозят штрафы за неуплату ЖКУ за 2020 год

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© Фото: Балтфото

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Поскольку мораторий был введен очень оперативно, порядок его действия после отмены не ясен.

После окончания моратория на начисление пени за неуплату жилищно-коммунальных услуг россияне могут получить квитанции со штрафом за весь 2020 год. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на НП «ЖКХ Контроль».

Издание напоминает, что мораторий был введет очень оперативно российским кабмином в самом начале пандемии и карантина. Поэтому порядок его действия после отмены не ясен. Ожидается, что порядок выхода из моратория будет позже прописан в законодательных актах.

Главный вопрос — будут ли штрафы начисляться за задолженность, образованную только с 1 января, или учитывая всю сумму, накопившуюся и с апреля.

«ЖКХ Контроль» попросила главу Минстроя Ирека Файзуллина с просьбой начислять пени только на возникшие после отмены моратория долги. Первый зампредседателя комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов поддержа данную инициативу.

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